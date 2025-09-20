Iza fala sobre exposição da vida pessoal: 'Me blindo'

Iza, 35, rebateu as críticas que recebe durante uma entrevista ao PapelPop. Ela foi questionada se enxergava como positivo sites de fofoca e programas de televisão querem formar uma opinião pública sobre as ações dela e sobre o vídeo que fez ao narrar traição de Yuri Lima. Os dois se separaram brevemente, mas retomaram a relação.

O que aconteceu

Vida pessoal sendo discutida em público. "Acho que a gente vive em um mundo que as pessoas acham que o 'fale bem ou fale mal, mas falem de mim' é algo muito real. E eu não compactuo com isso. Eu não acho bom em nenhum nível. Por mais que meu nome seja mais falado. (...) Não consigo enxergar isso como positivo. Seria positivo se eu tivesse me colocado nesse lugar. E eu acho que acabou acontecendo. Então eu simplesmente me blindo disso. Aprendi muito com os meus próprios movimentos, com as minhas próprias decisões e eu acho que tudo o que eu passei na minha vida foi muito importante para que eu amadurecesse em termos de comunicação. O que precisa ser dito, o que não precisa ser dito. E principalmente o quanto você liga o f***-se e simplesmente desabafa."

Sobre vídeo relatando traição. "Fiz o que fiz lá atrás falando sobre um tal vídeo porque eu tava pensando no bem de outra pessoa. Eu não tava sozinha. E acho que quando a gente tá sozinha a gente pode calar tudo e pensar naquilo que é mais bonito, mas quando a gente não tá a gente tem que pensar no que é melhor pro conjunto e o que era melhor pro conjunto naquele momento era não calar. Não pensar em ser coerente, em 'Putz, mas se eu mudar de ideia'.... As pessoas não sabem dos meus combinados. Fiz o que fiz, mas eu também entendo que aprendo muito com as coisas que acontecem e tenho me blindado. E o mais importante, tenho agido pensando que isso aqui [a filha] vai aprender a mexer na internet também. Então, quero que ela tenha acesso a minha imagem de forma correta. O que falo ou deixo de falar agora tem a ver com o que afeta a ela."