Irmão de Cristiano Araújo mostra foto com cantor feita por IA: 'Te amo'

Felipe Araújo, 30, entrou na tendência das redes sociais e criou uma imagem com apoio da inteligência artificial ao lado do irmão, Cristiano Araújo, que morreu aos 29 anos em 2015.

O que aconteceu

Foto foi criada por meio de inteligência artificial. Foi uma tendência que surgiu nas redes sociais nesta semana.

Na legenda, Felipe Araújo expressou saudades do irmão. "Te amo pra sempre, meu menino", escreveu Felipe.