Grande Rio estampa marca de Virginia na quadra para coroação da influencer

Quadra da Grande Rio é decorada com fotos de Virginia Fonseca para a coroação da influenciadora como rainha de bateria para o Carnaval 2026.
O que aconteceu
Virginia Fonseca será coroada rainha da bateria da Acadêmicos do Grande Rio na noite de hoje. Para recebê-la, a escola decorou a quadra com fotos da influenciadora.
Além das fotos, a quadra da escola também está com a marca de cosméticos de Virginia na decoração.
Um quiosque com os produtos foi instalado na quadra como parte da divulgação antes da coroação da rainha.
E a Virgínia que instalou um quiosque da we pink no meio da quadra da grande rio pic.twitter.com/8PK1Ak0C61-- martarelli (@martarellii) September 20, 2025
