Grande Rio estampa marca de Virginia na quadra para coroação da influencer

Colaboração para Splash, em São Paulo
Grande Rio confirma Virginia no posto de rainha de bateria Imagem: Divulgação/Grande Rio

Quadra da Grande Rio é decorada com fotos de Virginia Fonseca para a coroação da influenciadora como rainha de bateria para o Carnaval 2026.

O que aconteceu

Virginia Fonseca será coroada rainha da bateria da Acadêmicos do Grande Rio na noite de hoje. Para recebê-la, a escola decorou a quadra com fotos da influenciadora.

Além das fotos, a quadra da escola também está com a marca de cosméticos de Virginia na decoração.

Um quiosque com os produtos foi instalado na quadra como parte da divulgação antes da coroação da rainha.

Carnaval 2026: Grande Rio prepara coroação de Virginia Fonseca Imagem: Webert Belicio / Agnews

Carnaval 2026: Grande Rio prepara coroação de Virginia Fonseca Imagem: Webert Belicio / Agnews

