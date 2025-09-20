Os três melhores filmes de todos os tempos, segundo George Clooney

Com mais de 40 anos de carreira como ator, George Clooney, 64, coleciona conquistas que vão do Oscar de ator coadjuvante por "Syriana - A Indústria do Petróleo" (2005) a papéis marcantes em produções como "Conduta de Risco" (2007) e "Os Descendentes" (2011).

Também diretor e produtor, Clooney não esconde a paixão pelos grandes clássicos que moldaram sua visão artística. Em entrevista ao livro "You Gotta See This", de Cindy Pearlman, ele revelou os três filmes que considera essenciais em sua formação. Conheça a lista e onde assistir cada obra.

'Dr. Fantástico' (1964)

Dirigido por Stanley Kubrick, o filme é uma comédia satírica sobre a ameaça de uma guerra nuclear. Com humor ácido, mostra um general que, por paranoia, coloca o mundo à beira de um ataque atômico. Clooney destacou que é um "filme feito de maneira brilhante". Além disso, cita o caráter pró-América do longa, e que faz "lembrar que não é apenas um direito, mas um dever fazer perguntas e questionar". Disponível no Telecine e para alugar na Apple TV, Youtube e Google Play.