De cadeira de rodas, Faustão leva filha até o altar em casamento

Lara, que é cantora, já tinha antecipado que Faustão iria lhe levar ao altar. Ela está se casando com Julinho Casares. "Ele vai estar presente, vai me levar ao altar, com todos os cuidados. Optamos por ser em casa porque sempre quis e porque para ele é muito mais cômodo. O importante é estarmos juntos. Para mim e a família inteira, é um sonho ter esse momento especial e ele estar presente", disse, ao Gshow.

A noiva também revelou que o casamento teria um clima intimista e familiar. "Vai ser tudo em casa. O que sempre quis é oferecer uma memória para termos juntos, celebrarmos juntos nossa união. São pessoas que convivem com a gente, que estão sempre do nosso lado nos momentos importantes. Não é um evento, nada grande, nunca quisemos isso. Queremos ter a memória de um dia feliz, cheio de amor, com as pessoas que amamos e nos acompanham".

Faustão recebeu alta hospitalar recentemente, no fim de agosto. Ele esteve internado por três meses no Einstein hospital Israelita para tratar uma infecção bacteriana aguda.

O apresentador está longe da TV desde de 2023. Ele começou seu tratamento naquele ano, quando foi diagnosticado com insuficiência cardíaca.