Dado deixa de seguir Wanessa após cantora ser flagrada com Allan Souza

Dado Dolabella deixou de seguir Wanessa Camargo nas redes sociais.

O que aconteceu

O ex-namorado de Wanessa parou de segui-la no Instagram. A atitude de Dado aconteceu poucas horas depois dela ter sido flagrada em clima de romance com Allan Souza Lima.

Eles foram fotografados juntos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo o paparazzo que estava no local, Wanessa e Allan voltaram juntos para o hotel