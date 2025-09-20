Carol revela pra peoa que é a infiltrada da Fazenda: 'Não quero te enganar'

Carol Lekker revelou para Kathy Maravilha que ela é uma das infiltradas de A Fazenda 2025 (Record).
O que aconteceu
Durante conversa na academia, Carol revelou sua identidade para peoa: "Só você mesma que eu não queria enganar, aqui dentro eu sou sua amiga", pontuou.
A Miss Bumbum desabafou contando ficar mal ao ouvir os participantes falando que o lugar dos infiltrados é em casa e não no reality show.
Eles estão desesperados pelo dinheiro, eles estão secos no dinheiro. Carol Lekker
Ainda na conversa, Carol contou querer o dinheiro da dinâmica, mas quer mesmo continuar do programa. Ela se virou para as câmeras e pediu que seus fãs fizessem manifestações nas redes sociais por sua permanência.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.