SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Carol Peixinho posta foto com o filho recém-nascido: 'Nosso grude'

Colaboração para Splash, em São Paulo
1º filho de Carol Peixinho e Thiaguinho se chama Bento
1º filho de Carol Peixinho e Thiaguinho se chama Bento Imagem: Reprodução/Instagram

Carol Peixinho, 40, publicou na tarde de hoje uma foto com Bento, seu filho com o cantor Thiaguinho. O bebê nasceu ontem.

O que aconteceu

A influenciadora sorriu ao lado de bebê e citou Thiaguinho na legenda que acompanhou a foto. "Nosso grude. Foto pro papai matar a saudade", disse, se referindo ao show que o cantor faz na noite de hoje em Goiânia.

Bebê chegou ao mundo na madrugada de ontem. O casal contou a novidade por meio das redes sociais.

Oi, gente! Cheguei. Nasci na madrugada do dia 19/09, 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria. Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade.

Amigos famosos vibraram com a notícia. "Que máximo. Parabéns, papais", escreveu Fernanda Gentil. "Bem-vindo, Bento. Deus abençoe você e essa família linda que nasceu", publicou Fernanda Paes Leme.

Carol Peixinho publica foto com filho recém-nascido
Carol Peixinho publica foto com filho recém-nascido Imagem: Reprodução/Instagram

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.