Bruna Biancardi abre álbum de fotos com filhas, Mavie e Mel

Bruna Biancardi, 31, compartilhou um álbum de fotos onde registrou momentos com suas filhas, Mavie, 2 anos, e Mel, 2 meses, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.
O que aconteceu
A influenciadora publicou um carrossel com 20 imagens. Entre elas, Bruna aparece tirando selfies, trabalhando, registrando animais e também com as filhas.
A foto que abre o álbum mostra Mavie com Mel no colo de forma carinhosa. Em outros registros, Bruna aparece com as filhas e sorri.
Nos comentários, os fãs da influenciadora elogiaram as fotos e deixaram manifestações de carinho.
