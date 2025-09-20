Adriana Bombom puxa biquíni de fita e mostra marquinhas de bronzeamento

Adriana Bombom, 51, roubou a cena nas redes sociais ao mostrar o corpo sarado após um procedimento de bronzeamento artificial, em Copacabana (RJ).

O que aconteceu

A repórter e atriz compartilhou com seus fãs alguns cliques após a realização de um procedimento de bronzeamento artificial. Ela afirmou que recorreu à técnica para brilhar em festa da escola de samba Grande Rio.