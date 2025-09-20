SplashUOL
Adriana Bombom puxa biquíni de fita e mostra marquinhas de bronzeamento

De Splash, em São Paulo
Adriana Bombom faz procedimento de bronzeamento
Adriana Bombom faz procedimento de bronzeamento Imagem: Reprodução/Instagram

Adriana Bombom, 51, roubou a cena nas redes sociais ao mostrar o corpo sarado após um procedimento de bronzeamento artificial, em Copacabana (RJ).

O que aconteceu

A repórter e atriz compartilhou com seus fãs alguns cliques após a realização de um procedimento de bronzeamento artificial. Ela afirmou que recorreu à técnica para brilhar em festa da escola de samba Grande Rio.

Amanhã tem Grande Rio, hein! Tem que chegar chegando!
Adriana Bombom

Nos registros, é possível ver que Bombom realizou o bronzeamento com biquíni de fita. Ela, inclusive, deu aquela famosa puxadinha para mostrar o resultado do procedimento.

Os cliques do procedimento também mostram que Adriana Bombom está com os cuidados com o corpo em dia. Ela esbanja o famoso tanquinho, braços e pernas saradas e silhueta definida graças a muitos treinos e alimentação saudável.

