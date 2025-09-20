A Fazenda: Rayane, namorada de Belo, chora ao ouvir música do cantor

Rayane Figluzzi chorou na madrugada deste sábado (20) durante a festa em "A Fazenda".

O que aconteceu

Ela se emocionou quando começou a tocar uma música de Belo, seu namorado. A produção do programa colocou "Recomeçar", um dos maiores singles do pagodeiro, e os peões começaram a cantar.

Emocionada, Rayane olhou para a camera e mandou um recado para Belo. "Eu te amo. Estou morrendo de saude", disse.