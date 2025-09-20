SplashUOL
Assine UOL
A Fazenda

A Fazenda: Duda e Matheus flertam e peoa mata charada: 'Você é o impostor'

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Fazenda 17: Duda e Matheus flertam na área dos animais
A Fazenda 17: Duda e Matheus flertam na área dos animais Imagem: Reprodução/RecordPlus

Duda e Matheus flertaram durante a primeira festa de A Fazenda 2025 (Record) e a a atriz o questionou sobre sua identidade - sem saber que acertou.

O que aconteceu

A dupla conversava na área dos animais e quase chegou a se beijar. Em certo momento, Duda questionou. "Você é o impostor?"

Matheus disfarçou. "Só se você quiser."

Duda insistiu. "Isso não é justo! Tem certeza? Eu tô botando muita fé em você."

Matheus voltou a insistir que não era o impostor. "Tá no contrato que eu sou jogador e quero ganhar 2 milhões, você quer? Não quero fazer casal pra ganhar p*rra nenhuma."

Duda continuou. "Você sabe que eu sou sincera com você. Eu gosto de você, você é meu irmão."

O infilitrado a rebateu. "Você é jogadora. Você tá fazendo isso pra jogar? Não precisa. Desculpa, então. Só para de provocar."

A Fazenda: Pra você, os infiltrados devem continuar participando do reality?

30 votos
Imagem
Reprodução/Instagram
Imagem
Reprodução/RecordPlus
Imagem
Reprodução/Playplus
Imagem
Reprodução/RecordPlus
30 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.