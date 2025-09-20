A Fazenda 2025: Saory retorna ao jogo após atendimento médico

Após ser retirada da sede para tratamento médico, Saory retornou para A Fazenda 17 (Record) durante a madrugada.

O que aconteceu

Após o fim do show de Jeito Moleque, a peoa apareceu novamente nas câmeras do RecordPlus, streaming da emissora. Saory deixou o atendimento médico e foi para a área externa.

A peoa foi recebida por Matheus e Duda, que conversavam na área dos animais. Na sequência, os demais peões chegaram e comemoraram a volta. "Mentira! Perfeita. Que bom."