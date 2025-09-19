Xuxa rebate crítica sobre flacidez no corpo: 'Tem que ver o resto, tá pior'

Xuxa Meneghel levou com bom humor comentários que internautas fizeram sobre seu corpo.

O que aconteceu

Xuxa apareceu em um vídeo em que aparece atendendo fãs. Nos comentários, alguns internautas apontaram que o corpo da apresentadora estava flácido, especialmente na região dos braços.

A publicação viralizou nas redes. "Se a Xuxa está flácida assim com dinheiro, imagine eu sem", escreveu um internauta. Alguns até acreditaram que o vídeo foi feito por inteligência artificial.