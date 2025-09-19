Wanessa Camargo comenta flagra com Allan Souza Lima: 'Quero viver'

Wanessa Camargo, 42, comentou o clima de intimidade em que foi flagrada com Allan Souza Lima, 39, em um bar carioca, na madrugada de hoje.

O que aconteceu

A cantora minimizou o fato e disse apenas que quer curtir a solteirice, sem revelar se está ou não tendo "algo mais" com o ator. "Estou solteira, vivendo minha vida. Sou uma mulher livre, desimpedida, independente... Quero viver!", declarou ela ao portal Gshow, durante a festa de lançamento de seu novo álbum, "Lado B".

Wanessa admitiu que tem gostado dos famosos 'afters' que faz ao lado do elenco da Dança dos Famosos. "Fazemos esses afters e nos divertimos. Eu estou solteira, acabei de encerrar um ciclo da minha vida no meu relacionamento [com o ator Dado Dolabella, 45, de quem se separou recentemente], e agora a Dança me toma um tempo."