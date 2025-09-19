Taylor Swift anuncia filme sobre seu novo álbum, 'The Life of a Showgirl'

Taylor Swift vai lançar um filme sobre seu novo álbum, "The Life of a Showgirl".

O que aconteceu

A cantora divulgou a novidade nesta sexta-feira (19). Chamado "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl", o filme tem a duração de 89 minutos e vai servir como uma "festa de lançamento" do novo disco.

Uma das novidades do filme é a estreia de um clipe inédito. A faixa "The Fate of Ophelia", que faz parte do novo disco de Taylor, será exibida nos cinemas para os fãs.