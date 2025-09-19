Stephen Colbert defende Jimmy Kimmel e alfineta Donald Trump: 'Autocrata'

Stephen Colbert, 61, defendeu Jimmy Kimmel, 57, após a suspensão de seu programa na ABC.

O que aconteceu

O apresentador criticou a ABC por retirar do ar o programa "Jimmy Kimmel Live!" por tempo indeterminado. Conforme a CNBC, Stephen Colbert definiu a suspensão do colega como "censura descarada".

Colbert ainda culpou o presidente Donald Trump pelo afastamento de Kimmel. "Com um autocrata, você não pode ceder um centímetro", declarou em seu talk-show ontem.