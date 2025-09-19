A Fazenda 17: Peoa passa mal e é retirada para atendimento médico

Saory passou mal antes do início da primeira festa de A Fazenda 2025 (Record) na noite de hoje e seguiu para atendimento médico.

O que aconteceu

Se queixando de fortes dores de cabeça ao longo do dia e da semana, a peoa procurou atendimento antes do início da festa. Saory foi até o closet e não retornou.

A produção, então, avisou aos demais participantes. "Saory precisou de atendimento médico. Está melhorando e, em breve, voltará para a sede."