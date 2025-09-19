Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 20/9 a 27/9

Maria de Fátima propõe parceria com Ana Clara contra Odete. Leila encontra uma arma na mala de Marco Aurélio. Solange ameaça terminar com Afonso se ele não seguir com o tratamento. Odete promove Consuêlo a assessora da presidência. Vasco e Lucimar se casam. Freitas e Eugênio se identificam durante conversa no casamento de Lucimar e Vasco. Odete sofre um atentado enquanto está dirigindo.

Segunda, 22 de setembro

Odete mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto. Afonso resolve retomar o tratamento. Odete e Marco Aurélio fazem um acordo para cessar a rivalidade entre ambos. Celina diz a Estéban que, para viajar, é preciso ter certeza que seus sobrinhos estejam bem. Ana Clara ajuda Maria de Fátima a gravar um vídeo pedindo perdão a Raquel. Consuêlo se sente nas nuvens ao ser promovida a diretora trainee por Odete.

Terça, 23 de setembro

Odete observa a medicação usada por Marco Aurélio. Seguindo sugestão de Bartolomeu e da Tomorrow, Raquel grava um vídeo para acalmar as manifestações na internet geradas por causa da postagem de Maria de Fátima. Freitas troca mensagens com Eugênio. Odete planeja sabotar a medicação de Marco Aurélio. Dona Lu avisa a Cecília e a Laís que, na padaria, perguntaram sobre elas e Sarita. Luiz se apresenta a Cecília como pai de Sarita. Laís fica revoltada quando Luiz manifesta desejo de ver a filha. Odete recebe do químico o remédio que ela encomendou. César chega com dor de cabeça e pega o remédio que o químico deu para Odete.

Quarta, 24 de setembro