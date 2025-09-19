Rayane chora em A Fazenda 17: 'Mini cabras me lembraram meu filho'

Rayane Figliuzzi chorou hoje enquanto cuidava dos animais em A Fazenda 2025 (Record).
O que aconteceu
A namorada do cantor Belo se emocionou ao lembrar do filho. "Hoje está sendo f*da para mim, as mini cabras me lembraram meu filho", admitiu.
A peoa se declarou para o filho e revelou estar sentindo sua falta. "Te amo, filho! Te amo, neném! Mamãe está com saudade", completou.
Recentemente, teve uma treta com Yoná. No programa de ontem, a emissora exibiu um VAR e desmentiu Rayane.
