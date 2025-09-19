SplashUOL
Assine UOL
A Fazenda

Rayane chora em A Fazenda 17: 'Mini cabras me lembraram meu filho'

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Fazenda 17: Rayane chora ao cuidar dos animais
A Fazenda 17: Rayane chora ao cuidar dos animais Imagem: Reprodução/PlayPlus

Rayane Figliuzzi chorou hoje enquanto cuidava dos animais em A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

A namorada do cantor Belo se emocionou ao lembrar do filho. "Hoje está sendo f*da para mim, as mini cabras me lembraram meu filho", admitiu.

A peoa se declarou para o filho e revelou estar sentindo sua falta. "Te amo, filho! Te amo, neném! Mamãe está com saudade", completou.

Recentemente, teve uma treta com Yoná. No programa de ontem, a emissora exibiu um VAR e desmentiu Rayane.

A Fazenda 2025: quem você quer que vença a edição?

12.673 votos
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
Imagem
Divulgação/Record
12.673 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.