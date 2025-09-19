Rapper confirmado no Lolla cancela turnê após corpo encontrado em seu carro

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado no porta-malas de um Tesla que pertence ao artista. O corpo foi identificado como a adolescente Celeste Rivas, de 15 anos. Ela foi dada como desaparecida em Lake Elsinore, uma cidade na Califórnia, no ano passado.

Até o momento, investigadores não conseguiram provas que apontem a participação do rapper no crime. A equipe de d4vd informou que ele está cooperando com as autoridades, segundo o site TMZ.

Entenda o caso

A data da morte da jovem consta como 8 de setembro, mas a causa ainda não foi investigada. O corpo foi encontrado por policiais no dia 8 de setembro no porta-malas de um Tesla abandonado e apreendido, registrado em nome do cantor d4vd, cujo nome verdadeiro é David Anthony Burke. Não havia nenhum registro de roubo do carro. As informações são da revista People.

A mãe de Celeste afirma que ela tinha um namorado chamado "David". Ao TMZ, ela afirmou também que Celeste e D4vd tinham a mesma tatuagem de "Shhh..." no dedo indicador.

d4vd cancelou um show após o corpo ser identificado. Segundo o mesmo portal, ele tinha um show marcado hoje em Seattle, mas não se apresentará.