Raiva e sangue: o que Matteo faz após se casar com Rosana em 'Terra Nostra'

Carolina Kasting e Thiago Lacerda em 'Terra Nostra'
Em "Terra Nostra", Matteo (Thiago Lacerda) é forçado a se casar com Rosana (Carolina Kasting) depois que ela inventa ter passado a noite com ele. O casamento é marcado por muita tensão e a lua de mel, então, tem desfecho drástico.

O que vai acontecer

Mentira criada por Rosana convence Gumercindo (Antonio Fagundes), que ameaça matar o genro caso se recuse. Sem saída, o imigrante aceita a união, mas a relação termina em humilhação e vingança.

Logo na noite de núpcias, Matteo expõe a farsa. Ele mostra a Gumercindo o lençol manchado de sangue, provando que a esposa ainda era virgem e que a acusação era falsa.

O italiano, revoltado, decide não viajar para a Europa e rejeita a mulher. O casamento se torna um tormento, marcado por frieza e afastamento.

Rosana (Carolina Kasting) e Matteo (Thiago Lacerda) em 'Terra Nostra'
Pouco tempo depois, Matteo abandona Rosana para reencontrar Giuliana (Ana Paula Arósio), seu verdadeiro amor. Ele descobre que a italiana se casou com Marco Antônio (Marcello Antony), mas que deixou a casa após o sequestro do bebê por Janete (Ângela Vieira). O reencontro do casal muda os rumos da trama.

A reprise de "Terra Nostra", novela de 1999, escrita por Benedito Ruy Barbosa, vai ao ar no horário das 14h45, de segunda a sábado, na Globo.

