O que aconteceu nos bastidores antes da suspensão de Jimmy Kimmel?

A decisão da suspensão de Jimmy Kimmel pela emissora americana ABC já vinha sendo discutida desde segunda-feira (15), quando o apresentador fez comentários polêmicos em seu monólogo sobre o assassinato de Charlie Kirk e chamou os apoiadores de Trump de "gangue MAGA". As informações são da CNN.

O que aconteceu

Nos episódios seguintes, Kimmel reforçou o tom, o que atraiu duras críticas da direita e acendeu o alerta na Disney - dona da ABC. A situação escalou de vez na quarta-feira (17), quando Brendan Carr, presidente da FCC (agência reguladora de comunicações nos EUA), ameaçou rever as licenças de transmissão da ABC em um podcast conservador.

Pouco depois, a Nexstar (responsável por levar o programa a mais de 20 mercados) anunciou que não iria exibi-lo. Fontes ouvidas pela CNN descreveram esse risco como "real e sério" para toda a rede, não apenas para o talk show.