O que aconteceu com o Tiziu de Terra Nostra? Veja como ator está hoje

Reprisada atualmente nas tardes da Globo, Terra Nostra trouxe de volta à memória dos telespectadores um personagem inesquecível: Tiziu, o menino cheio de simpatia que cresceu na fazenda de Gumercindo (Antonio Fagundes).

Por onde anda o ator?

Quem deu vida ao personagem foi André Luiz Miranda, que estreou na televisão aos 11 anos em 1999. Depois da novela, André seguiu firme na carreira artística e atuou em outras produções Globo: A Casa das Sete Mulheres (2003), Cama de Gato (2009), Avenida Brasil (2012), Malhação: Vidas Brasileiras (2018) e na 4ª temporada de Arcanjo Renegado. Neste ano, ator gravou "Paulo, o Apóstolo", da Record.

Atualmente com 37 anos, o Miranda se prepara para novas gravações. Ele será João Carneiro de Mendonça na nova versão de Dona Beja, produção da HBO Max prevista para 2026.