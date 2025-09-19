'Cenas intensas': como será a luta de Kami após abuso em 'Dona de Mim'

Kami (Gioavanna Lancellotti) abalada em 'Dona de Mim' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Enquanto a polícia começa a investigar, Marlon e Leo se tornam pilares de acolhimento. Pam (Haonê Thinar) também se mostra presente e solidária. Assim como Ryan (L7nnon), que demonstra empatia e preocupação. Juntos, eles criam um ambiente seguro, onde Kami pode começar a reconstruir sua força, cercada por afeto, solidariedade e respeito.

Kami (Gioavanna Lancellotti) entre Ryan (L7) e Marlon (Humberto Morais) em 'Dona de Mim' Imagem: Angélica Goudinho/Globo

Temas difíceis merecem atenção também na forma como são abordados, diz Rosane Svartman, autora do folhetim. Segundo ela, deve-se haver a noção da responsabilidade de falar com milhões de pessoas. "A violência contra a mulher acontece na nossa sociedade, infelizmente. É um assunto recorrente no noticiário, o que reforça a relevância", aponta a novelista.

Abordar temas difíceis e dolorosos na novela é um desafio e uma oportunidade. Podemos assim propor uma reflexão sobre a nossa sociedade, personagens envolvidos nessas violências, repercussões, informar diferentes gerações desse problema e que cuidados podemos tomar. E vamos fazer isso respeitando a diversidade da audiência, a classificação indicativa e com o acompanhamento de consultores Rosane Svartman