Ator de Vale Tudo comenta apelido de Chico Barney do Mal: 'É mesmo?'

Parrilha lembrou que o apelido de "Chico Barney do Mal" surgiu por causa da semelhança física com o colunista de Splash, reforçada por comentários de colegas e fãs no Rio de Janeiro. Ele disse que acompanhou os posts de Barney sobre a novela e achou curiosa a comparação.

Todo mundo falava, muita gente aqui no Rio comentando comigo. Aí eu falei, é mesmo? Fiquei na minha, deixei todo mundo comentar, e depois eu falei, aí eu fiquei acompanhando os seus posts em relação à novela, e cada um que via do meu lado, todo mundo falava, nossa, você é a cara dele. Falei, pô, é mesmo. Só que a tua barba é mais branca que a dele, né? José Parrilha

Parrilha disse que a gravação no barco foi perigosa e a cena do tiro foi repetida umas dez vezes.

Ele também contou sobre a interação com Alexandre Nero, que interpreta Marco Aurélio. Eles conversaram antes da gravação, e Parrilha chegou a brincar com o colega, dizendo que, depois do salgado, viria o tiro em cena.

A gente ficou batendo papo e eu falei 'aí, vou te pegar lá no barco'. Aí ele falou, 'pô, sério?'. Eu falei, é, vai ver só. Até paguei um salgado pra ele, tinha um rapazinho vendendo um salgado e tal. Falei, 'ó, come um salgadinho aqui, que mais tarde eu vou te dar um tiro mesmo, pra compensar uma coisa pela outra'. José Parrilha

LIVES