Novo filme de Margot Robbie só serve para admirar a atriz

Ao se sentar na poltrona na sala escura, o espectador pode até embarcar na brincadeira e ter duas horas um tanto agradáveis. Mas a maioria que pagar ingresso pode se decepcionar bastante. Resta ficar olhando para Margot Robbie.

'A Grande Viagem da Sua Vida', 2025

Direção Kogonada

Elenco Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge

Classificação 12 anos

Onde nos cinemas (Trailer)

Alice Braga se une a Ben Affleck em policial sci-fi

Essa mistura de filme policial com sci-fi passou nos cinemas e ficou um tempinho nas lojas digitais, para depois desaparecer dos catálogos. Com sua volta, é a chance de ver a brasileira Alice Braga desempenhando bem o papel de uma especialista em pessoas com habilidades psíquicas. Com esse dom, ela tenta ajudar Ben Affleck a encontrar quem sequestrou sua filha. É uma diversão quase juvenil, como todos os filmes de Robert Rodriguez. 'Hypnotic: Ameaça Invisível', 2023 | Direção - Robert Rodriguez | Elenco - Ben Affleck, Alice Braga | Classificação - 14 anos | Onde - HBO Max

Fuzileiro naval se torna codiretor de épico de guerra

Depois do blockbuster 'Guerra Civil', maior bilheteria de Wagner Moura nos Estados Unidos, o diretor e roteirista Alex Garland partiu para esse projeto muito diferente. Ele decidiu levar às telas as experiências reais do fuzileiro naval Ray Mendoza durante a guerra do Iraque. Logo no começo da produção, ele decidiu promover Mendoza a codiretor. O resultado é um filme tenso, vibrante, com algumas cenas surpreendentes. 'Tempo de Guerra', 2025 | Direção - Alex Garland, Ray Mendoza | Elenco - Joseph Quinn, Noah Centineo, Will Poulter | Classificação - 16 anos | Onde - AppleTV, Prime Video