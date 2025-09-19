Ne Zha 2: Filme chinês que chega ao Brasil é a maior animação da história

O chinês "Ne Zha 2: O Renascer da Alma" é a quinta maior bilheteria da história e o primeiro lugar entre as animações. O filme estreia em 25/09 nos cinemas brasileiros.

O que aconteceu

A animação superou "Divertidamente 2" com mais de US$ 2 bilhões de arrecadação. Na China, a bilheteria ultrapassou os US$ 1,8 bilhão e se tornou a maior em um único país na história do cinema.

Com orçamento de US$ 80 milhões, foi lançado no feriado do Ano-Novo Lunar chinês. Arrecadou US$ 152 milhões em apenas três dias no país.