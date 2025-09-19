Nasce 1º filho de Carol Peixinho e Thiaguinho

Carol Peixinho deu à luz Bento, primeiro filho com Thiaguinho, hoje, na maternidade ProMatre, em São Paulo.
O que aconteceu
Bebê chegou ao mundo na madrugada de hoje. O casal contou a novidade por meio das redes sociais.
Oi, gente! Cheguei. Nasci na madrugada do dia 19/09, 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria. Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade.
Amigos famosos vibraram com a notícia. "Que máximo. Parabéns, papais", escreveu Fernanda Gentil. "Bem-vindo, Bento. Deus abençoe você e essa família linda que nasceu", publicou Fernanda Paes Leme.
