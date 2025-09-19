'Morte e Vida Madalena' é comédia que nos lembra de rir da própria desgraça

"Morte e Vida Madalena" foi o filme escolhido para abrir a mostra competitiva do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que acontece até amanhã.

A comédia do cearense Guto Parente acompanha uma produtora grávida que tenta finalizar um filme de ficção científica escrito por seu falecido pai, enquanto enfrenta dificuldades da vida pessoal e profissional. "É um filme delicioso, que nos faz acreditar na comédia", avalia Flavia Guerra no videocast Plano Geral desta quarta-feira. "E, ao mesmo tempo, tudo o que está ali é dramático. O humor é isto: acreditarmos na bagunça em que está vivendo e rir da própria desgraça".

Em entrevista, a atriz Noá Bonoba, que interpreta a protagonista, concorda com a crítica. "O humor vem da crença no drama total da personagem. É preciso acreditar nesse drama para que a situação seja risível. Quanto mais você acredita naquela situação, que é completamente absurda e real, mais engraçado fica", diz.