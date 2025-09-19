Influencer constrangido por Claudia Raia conta bastidores de 'desconforto'

Para Rodolfo e Monique, a repercussão do caso tem um lado positivo: dar visibilidade à causa das pessoas com deficiência e aos desafios que enfrentam diariamente. "A gente está usando isso, tentando transformar isso em um momento de dar voz", afirmou Monique. "Esses constrangimentos fazem parte do dia a dia da maioria das pessoas com deficiência".

Rodolfo lembra que essa não foi a primeira vez que passou por uma situação parecida. "Se a gente for embora de todas as situações de constrangimento, a gente não sai de casa", desabafa.

Em outra peça, anos antes, uma atriz o acusou de estar dormindo por ele ficar com os olhos fechados por longos períodos —uma necessidade devido à sua condição de baixa visão, que causa ressecamento ocular.

Eles defendem que o erro faz parte do processo de aprendizado e que o importante é reconhecer a falha para não repetir. "A ideia não é que as pessoas se afastem, a ideia é que a gente aproxime as pessoas cada vez mais, porque é só assim que a inclusão vai acontecer", conclui Monique.

Juntos, Rodolfo e Monique criaram a página Popcórnea em novembro de 2023 para compartilhar suas experiências — ele com baixa visão, e ela com uma síndrome óssea rara que reduz sua mobilidade. A missão do projeto, segundo eles, é "construir um mundo inclusivo em que ninguém fique para trás".