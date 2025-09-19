Militão deve pagar pensão de R$ 68 mil à filha com Karoline Lima

Ele teria passado cerca de um ano sem cumprir com os pagamentos de outras atividades. O jogador manteve apenas os seis salários mínimos e o valor do motorista.

Karoline entrou na Justiça para rever o acordo. Ela fez um pedido de, no mínimo, R$ 60 mil. Após a negativa em primeira instância, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou o pedido de aumento. Ao analisar o recurso, os desembargadores fixaram a pensão em 45 salários mínimos, equivalentes a R$ 68.310,00. A medida permanecerá em vigor enquanto durar a tramitação do processo revisional.

Com a nova decisão, Karolina passa a ficar responsável por todo o cuidado da criança. Isso inclui a pensão e outros gastos, que antes deveriam ser de responsabilidade de Militão.

O descumprimento do acordo teria começado em janeiro de 2024. Isso resultou em um processo de execução de alimentos no valor aproximado de R$ 129 mil. O processo aguarda citação na Justiça.