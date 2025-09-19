Marcelo Faria revela diagnóstico de herpes zóster: 'Foi uma dor intensa'

Marcelo Faria, 53, revelou que recebeu diagnostico de herpes zóster, uma infecção viral que acontece devido à reativação do vírus varicela zóster — o mesmo que causa a catapora. Para ajudar quem sofre com o problema, ele está em campanha para vacinação contra a doença no SUS.

O que aconteceu

O ator compartilhou vídeo nas redes sociais para incentivar as pessoas que sofrem com herpes zóster para irem participar de uma consulta pública sobre a doença. A meta é que a vacina contra a infecção seja disponibilizada no SUS.