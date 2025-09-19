SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

Maior cobra de 'Vale Tudo', Mário Sérgio planta semente do mal em Freitas

Colaboração para Splash, em São Paulo
Mário Sérgio (Thomas Aquino) e Freitas (Luís Lobianco) em 'Vale Tudo'
Mário Sérgio (Thomas Aquino) e Freitas (Luís Lobianco) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Mário Sérgio, personagem de Thomás Aquino, provoca uma mudança drástica na vida de Freitas (Luís Lobianco) a partir de hoje (19) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Uma reviravolta começa quando Freitas mente para Marco Aurélio (Alexandre Nero) sobre o dinheiro para comprar a casa da mãe. O secretário fez uma delação premiada de Marco Aurélio para Odete (Débora Bloch) e está disposto a trair ainda mais o chefe.

Logo depois, Marco Aurélio pede a Mário Sérgio uma campanha para trabalhar sua imagem pessoal. O intuito do executivo da TCA é conquistar a presidência da empresa e, assim, afastar Odete da liderança.

Com segundas intenções, Mário Sérgio instiga Freitas a roubar Marco Aurélio. O ex-funcionário da Tomorrow decide agir pelas costas do chefe e usa o ponto fraco de Freitas para causar a discórdia.

Freitas seguirá o conselho de Mário Sérgio e planejará roubar o chefe. Em parceria com Eugênio (Luís Salém), Freitas coloca o plano em prática e os dois pensam em abrir uma pousada no Nordeste.

Freitas (Luis Lobianco) e Marco Aurélio (Alexandre Nero); ao lado, ele e Eugênio (Luís Salém) em 'Vale Tudo'
Freitas (Luis Lobianco) e Marco Aurélio (Alexandre Nero); ao lado, ele e Eugênio (Luís Salém) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda nesta sexta, Olavo critica César. Solange teme a piora de Afonso. Aldeíde e André demonstram estar infelizes com a separação. Celina e Estéban fazem as pazes.

Odete ameaça acabar com a mesada de Maria de Fátima se ela mantiver contato com Ana Clara. Vasco e Lucimar decidem se casar. Consuêlo abençoa o namoro de André com Aldeíde. Ana Clara se encontra com Maria de Fátima.

Continua após a publicidade

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete Roitman deve morrer no remake de 'Vale Tudo'?

49 votos
Imagem
Reprodução/Globo
Saiba mais
Imagem
Reprodução/Globo
Imagem
Reprodução/Globo
Imagem
Globo/Fábio Rocha
49 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.