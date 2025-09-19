SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Lucas Leto, de 'Vale Tudo', e Alvaro se beijam em quiosque no Rio

De Splash, em São Paulo
Lucas Leto, de 'Vale Tudo', e Alvaro se beijam em quiosque no Rio
Lucas Leto, de 'Vale Tudo', e Alvaro se beijam em quiosque no Rio Imagem: AGNews

Lucas Leto e Alvaro, participantes do Dança dos Famosos (Globo), foram flagrados aos beijos.

O que aconteceu

Encontro aconteceu nesta madrugada, em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eles estavam acompanhados de outros integrantes do quadro do Domingão do Huck.

Alvaro almoçou com o com o ator de "Vale Tudo", mais cedo, e publicou no Instagram um registro do momento. "Meu global favorito", escreveu o influenciador.

Leto também mostrou Alvaro cochilando pouco tempo depois. "Bem dengosinho", escreveu.

Lucas Leto e Alvaro se beijam em quiosque no Rio
Lucas Leto e Alvaro se beijam em quiosque no Rio Imagem: Thiago Martins/AgNews

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.