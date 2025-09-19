SplashUOL
Lucas Leto quebra o silêncio sobre ficada com Álvaro: 'Sem mistério'

Colaboração para Splash
Lucas Leto, de 'Vale Tudo', e Alvaro se beijam em quiosque no Rio
Lucas Leto, de 'Vale Tudo', e Alvaro se beijam em quiosque no Rio Imagem: AGNews

Lucas Leto, 26, pronunciou-se a respeito dos beijos que trocou com Álvaro, 26, na madrugada de hoje, em um quiosque na Barra da Tijuca.

O que aconteceu

O ator minimizou o fato e lembrou que tanto ele como o influenciador digital são solteiros. "A foto mostra apenas um beijo entre duas pessoas solteiras em um clima de confraternização, algo totalmente natural e sem mistério", declarou ele ao portal Gshow.

Lucas deixou claro também que é apenas amigo de Álvaro. "Ele é uma pessoa incrível. Não existe nenhum relacionamento entre nós, além de amizade."

Ambos são competidores da Dança dos Famosos, competição do programa Domingão com Huck (Globo). Lucas também é destaque no horário nobre do canal carioca, com o papel de Sardinha em "Vale Tudo".

