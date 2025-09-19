Em preparação para o Carnaval, Juju Salimeni faz procedimento no bumbum

Juju Salimeni, 38, realizou um procedimento estético no bumbum.

O que aconteceu

A modelo fez uma sessão de aplicação de bioestimuladores de colágeno nos glúteos. Ela compartilhou mais detalhes ontem em seu Instagram.

A rainha de bateria da Barroca Zona Sul disse estar se preparando para o Carnaval e exaltou o resultado. "Meu procedimento preferido para o bumbum são os bioestimuladores de colágeno! Pele mais bonita, mais firmeza e mais sustentação, resultados que potencializam a dedicação dos treinos e dieta", indicou.