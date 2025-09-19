Jojo Todynho se manifesta após audiência com PT: 'Que a verdade venha'

Jojo Todynho, 28, manifestou-se pela primeira vez sobre a audiência de conciliação que teve nesta tarde com representantes do Partido dos Trabalhadores (PT).

O que aconteceu

O partido entrou com queixa-crime contra a cantora, após esta afirmar que recebeu uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula em 2022. Ela não apresentou qualquer prova da declaração, dada em novembro do ano passado.

Jojo afirmou que está confiante na justiça e desejosa de que todos os fatos em torno do assunto sejam esclarecidos. "Eu só quero que a verdade venha à tona", declarou ela, em vídeo publicado no Instagram.