Jojo ironiza pedido de provas contra PT após audiência: 'Não enche o saco'

Jojo Todynho, 28, voltou a falar sobre a primeira audiência realizada com o PT na Justiça do Rio de Janeiro. A influenciadora, que recusou se retratar, afirmou que não é obrigada a mostrar provas para o público.

O que aconteceu

Famosa ironizou cobranças de seguidores. "Eu não estou sabendo que vocês são promotores, juízes, desembargadores, que eu tenho que mostrar alguma coisa aqui na internet".