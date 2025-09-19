Fallon fala sobre suspensão de Jimmy Kimmel: 'Torço para que retorne'

O apresentador Jimmy Fallon se manifestou a respeito da recente suspensão do programa de seu colega, Jimmy Kimmel.

O que aconteceu

Fallon demonstrou surpresa com a decisão da emissora e fez questão de defender o amigo. "Para ser sincero, não tenho ideia do que está acontecendo. Mas conheço bem o Jimmy Kimmel, ele é uma pessoa incrível, divertido, gentil e de bom coração. Torço muito para que ele retorne em breve", declarou ele na abertura de seu programa "The Tonight Show".

Fallon também comentou a repercussão do caso. "A principal notícia é que o Jimmy Kimmel foi suspenso pela ABC, depois de pressão da Comissão Federal de Comunicações, deixando toda a gente a pensar: 'WTF?'".