Gabily machuca joelho em A Fazenda 17: 'F*da é cuidar dos bichos'

Uma das peoas que chegou até a fase final da 1ª Prova de Imunidade de A Fazenda 2025 (Record), Gabily lesionou o joelho na disputa.

O que aconteceu

Ainda no campo de provas, Adriane Galisteu perguntou se a peoa estava bem ao ver que ela havia machucado o joelho. Gabily confirmou que sim.

De volta à sede, a peoa colocou gelo no machucado. "Amanhã já vai estar melhor. F*da é cuidar dos bichos. Tem que tá melhor."