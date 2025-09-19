SplashUOL
A Fazenda

Gabily machuca joelho em A Fazenda 17: 'F*da é cuidar dos bichos'

Colaboração para Splash, em São Paulo
A Fazenda 17: Gabily se machuca durante prova
A Fazenda 17: Gabily se machuca durante prova Imagem: Reprodução/RecordPlus

Uma das peoas que chegou até a fase final da 1ª Prova de Imunidade de A Fazenda 2025 (Record), Gabily lesionou o joelho na disputa.

O que aconteceu

Ainda no campo de provas, Adriane Galisteu perguntou se a peoa estava bem ao ver que ela havia machucado o joelho. Gabily confirmou que sim.

De volta à sede, a peoa colocou gelo no machucado. "Amanhã já vai estar melhor. F*da é cuidar dos bichos. Tem que tá melhor."

Renata concordou com a amiga. "Só tá mais vermelho agora por causa do gelo."

Martina, que também chegou à etapa final, revelou que quase vomitou na prova. "Eu já estava botando os bofes pra fora."

A Fazenda 2025: quem você quer que vença a edição?

8.977 votos
