Gabily machuca joelho em A Fazenda 17: 'F*da é cuidar dos bichos'

Uma das peoas que chegou até a fase final da 1ª Prova de Imunidade de A Fazenda 2025 (Record), Gabily lesionou o joelho na disputa.
O que aconteceu
Ainda no campo de provas, Adriane Galisteu perguntou se a peoa estava bem ao ver que ela havia machucado o joelho. Gabily confirmou que sim.
De volta à sede, a peoa colocou gelo no machucado. "Amanhã já vai estar melhor. F*da é cuidar dos bichos. Tem que tá melhor."
Renata concordou com a amiga. "Só tá mais vermelho agora por causa do gelo."
Martina, que também chegou à etapa final, revelou que quase vomitou na prova. "Eu já estava botando os bofes pra fora."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.