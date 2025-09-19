SplashUOL
3 bombas na trama de Freitas: personagem comete crime e revira 'Vale Tudo'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Freitas (Luis Lobianco) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo), Freitas (Luis Lobianco) terá uma reviravolta decisiva. O assistente de Marco Aurélio (Alexandre Nero) vai cruzar a linha e cometer um crime que mudará seu destino.

O que vai acontecer com Freitas

Desconfiança e plano ousado. A tensão começa quando Mário Sérgio (Thomás Aquino) conta a Marco Aurélio que Freitas comprou uma casa para a mãe. O empresário estranha a compra, já que o funcionário sempre pedia empréstimos sem sucesso. O que ele não sabe é que Odete (Debora Bloch) já havia recompensado Freitas com dinheiro, após uma delação.

Vingança contra o chefe. Marco Aurélio decide armar um novo desvio de verba na TCA, mas exclui Freitas do esquema. Humilhado, o assistente parte para o contra-ataque. Incentivado por Mário Sérgio, ele rouba o patrão e faz seu próprio desvio.

Eugênio (Luis Salem) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Novos rumos com Eugênio. Com o dinheiro em mãos, Freitas planeja abrir uma pousada no Nordeste. O empreendimento será ao lado de Eugênio (Luis Salém), com quem inicia um romance, segundo o jornal O Globo.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

