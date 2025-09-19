Filha de Faustão vai se casar neste sábado: 'Ele vai me levar até o altar'

Lara Silva, 25, vai se casar amanhã com Julinho Casares, 28.

O que aconteceu

Será uma cerimônia intimista, com apenas 40 convidados - familiares e pessoas próximas dos noivos. "Vai ser uma cerimônia superpequena, com 40 convidado — pais, irmãos, tios e tias, avós e avôs e pessoas muito próximas. Algo bem intimista, que sempre foi o que pensamos", adiantou a noiva ao portal Gshow.

A celebração acontecerá na própria residência da família. "Vai ser tudo em casa. O que sempre quis é oferecer uma memória para termos juntos, celebrarmos juntos nossa união. São pessoas que convivem com a gente, que estão sempre do nosso lado nos momentos importantes. Não é um evento, nada grande, nunca quisemos isso. Queremos ter a memória de um dia feliz, cheio de amor, com as pessoas que amamos e nos acompanham."