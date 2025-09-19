Regras de Bieber, Junior contra anistia e Taylor agitam semana do famosos

Esta semana tem fofoca com Justin Bieber, 31, ditando as regras da sua família, entrada inusitada de Taylor Swift, 35, no jogo do noivo e Junior Lima, 41, se manifestando no The Town. Fernanda Braz Soares comentou as fofocas dos famosos para Splash.

O que aconteceu

Taylor Swift entrou escoltada atrás de um biombo no jogo do noivo, Travis Kelce, 35. Na partida do Chiefs contra o Eagles, no domingo (14), a cantora passou escondida pelos corredores até a área VIP do Arrowhead Stadium.

A cantora já se escondeu em uma mala preta e em container de equipamentos para evitar as multidões. Em 2018, os fãs descobriram que ela estava literalmente sendo carregada em uma mala preta de transporte de carga para escapar dos paparazzi em Nova York. Em 2023, na The Eras Tour, ela ia até o palco em um carrinho de equipamentos.