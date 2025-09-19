Fernanda Lima esclarece fala sobre separação: 'Meu casamento está bem'

Fernanda Lima, 48, manifestou-se sobre a repercussão de sua fala recente, a respeito da possibilidade de se separar de Rodrigo Hilbert, 45, em algum momento.

O que aconteceu

A apresentadora esclareceu que, ao contrário do que muitos conjecturaram, seu casamento com o ator vai muito bem. "Divagação com o contexto todo. Meu casamento está muito bem, obrigada, viu, gente?", escreveu ela, nos stories de seu Instagram.

Ela acrescentou que apenas quis propor uma reflexão sobre o tema para as novas gerações. "Isso [o fato de estar bem casada] não me impede de refletir, para que as jovens mulheres pensem sobre isso. Obrigada, de nada."