Escorraçada, Dita ganha ajuda de homem maravilhoso em 'Êta Mundo Melhor!'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor'
Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sábado (20) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Margarida avisa a Dita que ela terá que sair da pensão. Logo depois, Quitéria conta a Candinho que Dita se incomodou com a proximidade dele com Zulma.

Sem ter onde morar, Dita aceita o convite de Candinho para se mudar para a casa dele. O casal se reaproxima de vez, mas recebe um 'balde de água fria' sobre o relacionamento.

Padre Lucas diz a Candinho que Dita, sendo uma mulher desquitada, não poderá se casar novamente. Isso está previsto para acontecer na segunda-feira (22).

Candinho (Sergio Guizé ) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor'
Candinho (Sergio Guizé ) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda neste sábado, Quinzinho desperta e afirma a Carneiro que não permite a internação de Cunegundes. Sabiá denuncia Marilda, Aderbal e seu chefe por rapto de crianças, e os três são presos.

Simbá inventa para Aladin que Anabela não quer mais saber dele. Quinzinho revela a Cunegundes que encontrou o mapa das esmeraldas, e Asdrúbal surpreende os dois. Estela conhece Carmem.

Lúcio confessa a Margarida que Haydée acredita ser sua filha. Sandra e Inês planejam se livrar do Barão. Tobias pede que Francine fique de olho em Sônia.

