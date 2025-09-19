Astro de 'Demon Slayer', Natsuki Hanae comenta sobre Tanjiro e o Brasil

Atualmente o ator de voz japonês Natsuki Hanae é um dos nomes mais disputados pelas produções asiáticas. Atualmente ele encarna o desafio de dois protagonistas bem distintos, o Okarun de 'Dan Da Dan' e o Tanjiro de 'Demon Slayer', e recentemente ele esteve empenhado na divulgação do mais novo filme da franquia dos caçadores de demônios.

Splash teve a oportunidade de entrevistar Hanae durante a pré-estreia de 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito' realizada na Cidade do México e te conta como foi o papo:

O que Natsuki Hanae falou?

Embora seja uma das grandes vozes atuais dos animes, Hanae tem um jeito mais tímido. Mesmo assim, distribuiu sorrisos e simpatia para os fãs que lotaram a arena montada para a pré-estreia do longa. Após a exibição do filme, houve a chance de ouvir mais do ator em uma coletiva de imprensa e, posteriormente, uma entrevista solo.