'Dona de Mim': prestes a morrer, Rosa recupera memória para detonar Jaques

A avó de Samuel recupera sua memória de forma súbita e fica sabendo de tudo o que houve. Samuel conta que foi demitido por Jaques e os planos maquiavélicos do tio.

Com isso, Rosa não pensa duas vezes antes de confrontar Jaques. Porém, como sempre, o crápula tenta persuadir a mãe sem dó nem piedade. Inescrupuloso, ele garante à mãe que transformará a Boaz para algo melhor.

Por conta do avanço da doença, Rosa tem buscado preparar a família. Nos próximos capítulos, Vivian anuncia a Rosa que ela poderá passar suas ações para Sofia.

Suely Franco como Rosa em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda nesta sexta, Nunes obriga Marlon a fazer hora extra no trabalho. Kami sente ciúmes de Bárbara com Ryan. Samuel e Leo contam a Yara e Sofia que foram demitidos.

O assediador observa Kami. Marlon conta a Dedé que Jussara marcou sua festa de noivado com Kami. Filipa confronta Jaques, que afirma que pode se arrepender de seus erros para ficar com ela. Yara teme o apego entre Leo e Sofia. Isabela chega à mansão dos Boaz. Kami é demitida da fábrica. Ronaldo segue Kami.