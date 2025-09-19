'Dona de Mim': prestes a morrer, Rosa recupera memória para detonar Jaques

Ainda que acometida pelo Alzheimer, Rosa vai ter um lapso de consciência no capítulo que vai ao ar hoje (19) em "Dona de Mim" (Globo).
O que vai acontecer
Rosa tomará as dores de Leo e Samuel, que são demitidos da Boaz de forma truculenta. A mocinha deixa a fábrica e, em seguida, Jaques demite Samuel da diretoria de operações. No fim do capítulo, o vilão também encerra o contrato de Kami.
A avó de Samuel recupera sua memória de forma súbita e fica sabendo de tudo o que houve. Samuel conta que foi demitido por Jaques e os planos maquiavélicos do tio.
Com isso, Rosa não pensa duas vezes antes de confrontar Jaques. Porém, como sempre, o crápula tenta persuadir a mãe sem dó nem piedade. Inescrupuloso, ele garante à mãe que transformará a Boaz para algo melhor.
Por conta do avanço da doença, Rosa tem buscado preparar a família. Nos próximos capítulos, Vivian anuncia a Rosa que ela poderá passar suas ações para Sofia.
Ainda nesta sexta, Nunes obriga Marlon a fazer hora extra no trabalho. Kami sente ciúmes de Bárbara com Ryan. Samuel e Leo contam a Yara e Sofia que foram demitidos.
O assediador observa Kami. Marlon conta a Dedé que Jussara marcou sua festa de noivado com Kami. Filipa confronta Jaques, que afirma que pode se arrepender de seus erros para ficar com ela. Yara teme o apego entre Leo e Sofia. Isabela chega à mansão dos Boaz. Kami é demitida da fábrica. Ronaldo segue Kami.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
