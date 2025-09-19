Compositor Brett James morre aos 57 anos em acidente de avião nos EUA

Brett James, compositor de "Jesus, Take the Wheel", morreu em um acidente de avião, nos Estados Unidos, ontem, segundo confirmaram as autoridades à NBC News.

O que aconteceu

Patrulha Rodoviária Estadual da Carolina do Norte esteve no local do acidente, perto de Franklin, e confirmou três mortes. As outras duas vítimas são: Melody Carole e Meryl Maxwell Wilson.

Ainda não se sabe a causa do acidente.