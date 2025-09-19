Chico Buarque, Gil e Caetano irão à manifestação contra PEC da Blindagem

Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso vão participar de uma manifestação marcada para o domingo (21) no Rio de Janeiro. Políticos, artistas e movimentos sociais convocaram atos no domingo em ao menos 16 capitais contra os avanços da PEC da Blindagem e do PL da anistia.

O que aconteceu

Eles estarão presentes na manifestação que acontecerá às 14h00 no posto 5 de Copacabana, zona sul do Rio. Um trio elétrico estará disponível no local para os artistas que participarão do ato, segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo.

Caetano Veloso compartilhou uma postagem no Instagram confirmando a presença do trio. "Grande parte da população brasileira não admite um negócio como esse. Estão levando à frente um projeto de anistia", afirmou o músico em vídeo divulgado em seus stories no Instagram. Chico também publicou a mesma imagem.